Calabria, accolto il ricorso contro la bocciatura della studentessa con disturbi dell’apprendimento

StrettoWeb

Può una studentessa essere bocciata anche se con disturbi dell’apprendimento? Secondo quanto accaduto a Cutro, la risposta sembrerebbe essere di no. Il Consiglio di Stato infatti, ha accettato il ricorso di una famiglia del crotonese la cui figlia, affetta da DSA, è stata bocciata in un istituto comprensivo della cittadina. Secondo gli avvocati Francesco e Guancarlo Pitaro, rappresentanti della parte lesa, “la bocciatura dell’alunna è da imputare all’inerzia della Scuola nel non aver approvato in modo tempestivo né eseguito il Piano didattico personalizzato e per questo va rivalutata la sua ammissione alla seconda media“.

Il cumulo di insufficienze pertanto, non sarebbe da imputare alla svogliatezza della studentessa, bensì alla scuola che non l’avrebbe aiutata in modo adeguato. Il Consiglio di Stato pertanto, ha accolto in pieno il ricorso riportando che “gli oggettivi ritardi del sistema sanitario e della scuola frequentata nel certificare le difficoltà di apprendimento dell’alunna, segnalate fin dal mese di settembre, e nel pianificare e svolgere le necessarie misure compensative, previste dal piano approvato solo a febbraio e della cui attuazione non si hanno evidenze; e considerato che le descritte inadeguatezze non possono pregiudicare il diritto allo studio ed all’integrazione sociale costituzionalmente riconosciuti ad ogni persona”. È stato inoltre emesso il provvedimento di vigilare, mediante ispettori del Ministero dell’istruzione e del merito, sia sulla riammissione della giovane, sia sulla “predisposizione e costante esecuzione anche mediante adeguate risorse organizzative di un piano didattico personalizzato per l’intera durata del prossimo anno scolastico”.