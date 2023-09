La Calabria accoglie la “Giornata Europea della Cultura Ebraica”

StrettoWeb

Belvedere Marittimo è pronta a diventare il palcoscenico di un evento di portata internazionale, la Giornata Europea della Cultura Ebraica, in programma per il 12 settembre nella suggestiva Piazza Palmento, nel cuore del suo centro storico. Questo straordinario evento, promosso e organizzato dal Rotary Club ‘Riviera dei Cedri’ Scalea, in stretta collaborazione con il Comune di Belvedere Marittimo e il CIF sezione locale, gode del prestigio dei patrocini di istituzioni di spicco, tra cui l’Ucei (Unione delle Comunità Ebraiche Italiane), l’Aepj (Associazione Europea per la Preservazione del Patrimonio Ebraico), la Comunità Ebraica di Napoli, e l’Archivio di Stato di Cosenza, oltre al sostegno della Regione Calabria e della Provincia di Cosenza.

La manifestazione, giunta alla 24ª edizione e insignita quest’anno della Medaglia del Presidente della Repubblica, coinvolgerà più di cento località in tutta Italia, dal 10 al 12 settembre. Il suo obiettivo principale è valorizzare i luoghi dell’ebraismo italiano e diffondere la conoscenza del loro straordinario patrimonio storico, architettonico, artistico e culturale. Questa edizione, dedicata al tema centrale della Bellezza nella cultura ebraica, offre un’opportunità unica per esplorare le diverse interpretazioni di questo concetto e la sua connessione con la storia, l’arte e la spiritualità ebraica. L’evento, infatti, va oltre l’idea estetica, approfondendo anche la dimensione spirituale e culturale della Bellezza nell’ebraismo.

Un aspetto di eccezionale significato in questa giornata è il gemellaggio tra Belvedere Marittimo e la città israeliana di Mitzpè Ramon, un accordo suggellato nel 2017 e che sarà rinnovato in occasione dell’evento. Questa straordinaria alleanza, nonostante le distanze geografiche, è stata stabilita con l’obiettivo di promuovere relazioni politiche, economiche e culturali basate su valori comuni di pace e spiritualità, rafforzando quell’antico legame tra la Calabria e la cultura ebraica.

L’evento, coordinato dalla dott.ssa Rosella Palmieri, segretario esecutivo del Rotary Club ‘Riviera dei Cedri’, avrà il privilegio di accogliere, dopo i saluti e gli interventi del Dott. Antonio Messineo, Presidente del R. C. ‘Riviera dei Cedri’, del Sindaco della cittadina Dott. Vincenzo Cascini e di Francesca Impieri, in qualità di Presidente del CIF di Belvedere Marittimo, l’Ing. Salvatore Cetraro, segretario del R. C. ‘Riviera dei Cedri’.

Una serie di ospiti d’onore, tra cui S.E. Mons. Stefano Rega, Vescovo della Diocesi di San Marco Argentano-Scalea, l’Avv. Giulio Disegni, Vicepresidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, e Roque Pugliese, Delegato Sezione “Palmi” della Comunità Ebraica di Napoli. Diverse associazioni locali offriranno il loro prezioso supporto a questa significativa giornata, dimostrando concretamente come l’arte, la cultura e la bellezza abbiano il potere di unire comunità e nazioni.