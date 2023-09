Bocale Calcio, ufficiale il ritorno dell’esperto Salvatore Scoppetta

StrettoWeb

“Il Bocale Calcio ADMO è lieto di annunciare il ritorno in biancorosso del calciatore Salvatore Scoppetta. Classe 1986, Scoppetta è stato uno degli eroi di Sersale lo scorso maggio, oltre ad aver disputato una stagione da protagonista, punto di riferimento centrale di uno dei migliori reparti difensivi dell’Eccellenza”. Comincia così la nota del Bocale con cui viene annunciato il ritorno di Scoppetta.

“Con 2595′ giocati, Scoppetta è stato il terzo calciatore maggiormente impiegato dopo Marino e Isabella; sono state 29 le sue presenze nella scorsa stagione tra campionato, coppa e playout, e ben 3 i gol messi a segno, tutti in trasferta e sfruttando la sua grande abilità nel gioco aereo: pesantissimo il pari siglato al 90′ in casa della Promosport, utile a riaprire il match quello realizzato a Gioia Tauro contro la Gioiese, mentre la firma a Rende ha blindato il successo biancorosso”, si legge ancora.

“Una carriera lunga e importante la sua, che partito dal settore giovanile della Reggina, ha poi vestito tantissime maglie tra le quali ricordiamo quelle di Hinterreggio, Vibonese, Palmese, Cittanovese e Vigor Lamezia, solo per restare in Calabria. Un’esperienza che si è rivelata preziosa e fondamentale, assieme alle sue qualità, nella scorsa stagione, così come sarà certamente determinante per la crescita ulteriore del Bocale anche nell’attuale annata. A Salvatore, il Bocale Calcio ADMO dà un caloroso bentornato e gli augura di vivere un’altra stagione nella quale lasciare il segno!”.