Black Friday: una grande occasione per acquisti a prezzi scontati

Il termine inglese “Friday,” che tradotto in italiano significa “venerdì,” è spesso associato ad aggettivi o altri termini, e tipicamente indica una particolare ricorrenza o un evento. In questo contesto, uno dei venerdì più noti è sicuramente il Black Friday, un’espressione che significa “venerdì nero.” Questo termine indica il venerdì successivo al Thanksgiving Day, il Giorno del Ringraziamento, una festa nazionale celebrata negli Stati Uniti d’America il quarto giovedì del mese di novembre. Questa festa segna simbolicamente l’inizio dello shopping natalizio e dei relativi saldi.

Questa tradizione, pur avendo avuto inizio negli Stati Uniti, si è diffusa in molti altri Paesi del mondo, compreso il nostro. Anche in Italia, i negozi, i supermercati e le grandi catene offrono ai loro clienti un Black Friday durante il quale è possibile usufruire di offerte lampo, sconti e promozioni particolarmente interessanti.

Black Friday 2023: quando si svolgerà?

Quest’anno il Black Friday sarà il 24 novembre. Per completezza, nel 2022 questa giornata è stata celebrata il 25 novembre, mentre nel 2024 ricorrerà il 29 novembre.

ll Black Friday e gli acquisti tecnologici

Sebbene il Black Friday venga applicato a qualsiasi tipo di prodotto, le offerte e le promozioni relative ai prodotti di tecnologia ed elettronica sono particolarmente interessanti. Molti di questi articoli, infatti, hanno prezzi di base piuttosto elevati, e quindi un’iniziativa come questa può risultare particolarmente allettante. Tra gli articoli più ambiti vi sono, ad esempio, gli smartphone, che per molti di noi sono diventati indispensabili, in quanto li utilizziamo per molte ore al giorno, anche per scopi lavorativi. Non si tratta solamente di semplici telefoni cellulari, ma di dispositivi che uniscono le funzionalità di un classico cellulare a molte di quelle tipiche dei personal computer. In altre parole, potremmo definirli dei piccoli PC che consentono anche di effettuare chiamate telefoniche. Molti modelli di ultima generazione però sono spesso molto costosi; quindi, ogni opportunità di risparmio è da cogliere al volo.

Il Black Friday potrebbe anche rappresentare l’occasione ideale per regalarsi finalmente una bellissima smart TV, magari un modernissimo modello 4K o 8K con uno schermo da 55 o 65 pollici per godersi al massimo film, serie TV, eventi sportivi o bellissimi documentari su viaggi esotici.

Gli appassionati di sport potrebbero approfittare di questa giornata speciale per acquistare un ultratecnologico smartwatch, ovvero orologi con funzionalità avanzate, grazie ai quali è possibile visualizzare notifiche, rispondere alle chiamate, inviare e ricevere messaggi, monitorare molti parametri relativi alla salute, pianificare allenamenti in diversi sport, effettuare pagamenti contactless e molto altro ancora, grazie alle migliaia di app disponibili e installabili.

Potrebbe essere anche il momento giusto per acquistare un elettrodomestico più efficiente dal punto di vista energetico, come ad esempio un’asciugatrice, una lavatrice o un frigorifero. Se desideraste sperimentare una cucina più sana senza rinunciare al gusto, potreste considerare l’acquisto di una friggitrice ad aria.

Insomma, che siate interessati a un prodotto altamente tecnologico o a un elettrodomestico di ultima generazione, il Black Friday è probabilmente il momento migliore per acquistarlo.