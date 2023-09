Bevacqua e Mammoliti (Pd) in visita al centro migranti di Vibo: “favorire la cultura dell’accoglienza e dell’integrazione”

StrettoWeb

Prima dell’apertura ufficiale della festa regionale dell’Unità, il segretario regionale senatore Nicola Irto, il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Mimmo Bevacqua e il consigliere regionale Raffaele Mammoliti hanno effettuato una visita all’interno del centro Le Marinate, a Porto Salvo, visitando l’hotspot e i moduli abitativi che ospitano diversi migranti. Una presenza per manifestare non solo attenzione e vicinanza ai migranti e ai volontari, ma anche per ribadire l’impegno ad ogni livello per favorire sempre di più la cultura della solidarietà, dell’accoglienza e dell’integrazione.

La visita è stata l’occasione per incontrare anche la presidente della Croce Rossa Dottoressa Caterina Muggeri e alcuni volontari che svolgono con tanta passione e abnegazione un ruolo importantissimo. Durante il colloquio con la dirigente della Croce Rossa si è potuto apprezzare il livello organizzativo e di efficienza anche nel rapporto positivo con i migranti. In tale direzione il Pd si adopererà per sollecitare ogni azione e iniziativa utile, al fine di rendere sempre più funzionale l’accoglienza e la possibilità di garantire servizi sempre più efficienti.

Tale fenomeno, che in questi mesi sta registrando notevoli aumenti di flussi che provengono dal sud del Mediterraneo, a seguito di guerre, povertà, ma anche di cambiamenti climatici, sicuramente aumenterà nei prossimi anni. Per tale ragione davanti l’imponente ondata di flussi migratori verso la Calabria e l’Italia tutta, si ripropone con sollecitudine, la necessità di attrezzare sempre meglio luoghi di accoglienza diffusa, integrazione sociale e culturale, auspicando positive sinergie tra le varie Istituzioni al fine di poter garantire servizi adeguati a partire dalla fornitura di attrezzature per i luoghi di mensa, raccolta rifiuti, la presenza di mediatori culturali e ogni intervento utile e mirato.