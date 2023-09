Bestemmiano troppo al Bar, i gestori dicono basta: “multe ai clienti blasfemi”

StrettoWeb

Un’iniziativa simbolica, ma di certo apprezzata. E, soprattutto, diventata virale. L’obiettivo, dunque, è raggiunto. Il riferimento è a quanto accaduto al Bar Sport di Castello di Godego (Treviso), dove i gestori hanno deciso di multare i clienti blasfemi. Come? Inserendo, in un vaso in vetro di norma utilizzato per le caramelle, una cifra simbolica che va da 1 a 5 euro per tutti coloro che bestemmiano. A deciderlo, con tanto di dichiarazioni all’Ansa, sono i proprietari Daniele, Michela e la figlia Camilla Muledda.

L’iniziativa è partita circa un mese fa e il vaso si sta lentamente riempiendo. I titolari sottolineano che nulla è fatto per i soldi ma per ricordare che la bestemmia è effettivamente perseguibile come illecito. “Il denaro è solo un pretesto – chiariscono – quasi un gioco per invitare i nostri clienti a stare attenti con le parole e ancor di più con le bestemmie”. Il mese trascorso con il vaso in bella vista, dicono ancora, è stata una sorta di sperimentazione che ha dato risultati positivi. “La cosa che ci ha colpito favorevolmente – ammettono – è che parecchi avventori hanno messo un euro solo per solidarietà con la nostra iniziativa”.