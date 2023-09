La bellezza calabrese trionfa a Taormina nella finale di “Una Ragazza per il Cinema”

StrettoWeb

Successi calabresi nel Teatro Antico di Taormina, lo scorso 10

settembre, per la finale di “Una Ragazza per il Cinema 2023”, la

manifestazione nazionale quest’anno alla sua 35esima edizione. Silvia

Felice 17 anni di Buonvicino, dopo la vittoria della tappa regionale

di Diamante ha conquistato il titolo “Miss Città di Taormina”.

Silvia rappresenterà per un anno la bellissima località siciliana,

uno dei luoghi turistici più famosi al mondo. L’emozionata ragazza

calabrese ha ricevuto la fascia dal Sindaco Cateno De Luca che l’aveva premiata già Diamante assieme al Sindaco della cittadina tirrenica Ernesto Magorno.

Un successo ottenuto in una serata di grande prestigio, condotta da Adriana Volpe e Beppe Convertini, impreziosita dalla voce di Karima e caratterizzata della presenza di grandi ospiti come la madrina dell’edizione di quest’anno, Ornella Muti, madrina di questa edizione, LDA, Vincenzo Privitera fondatore della Vortex Ballett Company, il comico Paolo Migone. Senza dimenticare poi che il coreografo ufficiale è il famosissimo Garrison Rochelle.

Non solo Silvia Felice ma altre fasce sono state consegnate nella serata talento a Clara Forestiero 15 anni di Belvedere Marittimo, a Silvia Genoese 16 anni di Fiumefreddo, a Anna Colacino 21 anni di Lamezia, a Sara Mendicino di Amantea. Mentre Eloise Desirè, notata dal regista Giulio Manfredonia, frequenterà l’accademia di cinema “La casa

dell’attore”.

La promoter Graziella Marcone, responsabile e direttrice artistica in Calabria di “Una Ragazza per il Cinema”, non nasconde la sua soddisfazione: “i successi delle ragazze calabresi ci riempiono di orgoglio, premiano il grande lavoro fatto in questi mesi e rappresentato uno stimolo a fare meglio per le prossime edizioni. Un grazie alle ragazze e a tutti quelli che ci hanno supportato in questa bellissima avventura”.