Beach Summer Tour Calabria 2023: torna il volley delle grandi occasioni

Mancano solo pochi giorni al grande appuntamento sportivo e culturale che tutti stavamo aspettando: il Beach Summer Tour Calabria 2023 e l’evento enogastronomico Borgo in Arte promosso dalla Pro Loco Amantea. L’ASD Beach&Volley Amantea è pronta a regalare un weekend ricco di emozioni, sport e sapori autentici della Calabria, con una due giorni che avrà al centro un torneo internazionale di beach volley dedicato alle coppie femminili più interessanti del panorama nazionale e internazionale.

Sabato 16 settembre dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 19:00, e domenica 17 settembre agli stessi orari, la spiaggia del Lido la Pecora Nera Beach diventerà l’arena di spettacolari sfide di beach volley, per un totale di ben 11 partite in due giorni. Le finali per il terzo e quarto posto e per la vittoria del torneo si terranno la domenica pomeriggio a partire dalle 16:45 e alla fine una grande festa per la premiazione delle vincitrici.

Saranno sei le coppie, suddivise in due gironi (Pool A e Pool B), che si daranno battaglia nel torneo:

Erika Ditta, Eleonora Sestini

Eleonora Annibalini, Arianna Barboni

Anna Dalmazzo, Margherita Tega

Alice Panetta, Ludovica Panfili

Gerda Grudzinskaite, Rugilé Grudzinskaite

Viktoria Orsi Toth, Valentina Calì

Oltre al beach volley, il Beach Summer Tour offre un programma ricco di attività, grazie anche al supporto dell’associazione PlaySport. Esibizioni di powerlifting, DJ set, percorsi enogastronomici e molto altro ancora. Un’occasione speciale per assaporare la Calabria e l’Amantea più autentica è prevista per il 16 settembre dalle ore 20:00 nel fantastico Borgo del Centro Storico. Borgo in Arte prevede degustazioni di vini calabresi, amari e piccoli assaggi gastronomici locali.

Un appuntamento che lo scorso anno ha riscosso grande successo e che quest’anno si preannuncia ancora più ricco. “Un caloroso ringraziamento va ai patrocini istituzionali e ai partner privati che rendono possibile la realizzazione di eventi che arricchiscono la nostra comunità. Oltre che a tutti i ragazzi dell’associazione che in queste settimane si sono prodigati per fare in modo che l’evento sia straordinario come sempre”, dichiara la Pro Loco Amantea.