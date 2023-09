Beach Summer Tour Calabria 2023: ad Amantea trionfano le italiane Annibalini-Barboni

StrettoWeb

Con la vittoria della coppia italiana formata da Eleonora Annibalini e Arianna Barboni, il Beach Summer Tour Calabria 2023 si è concluso in un susseguirsi di emozioni e conferme sportive. Un applauso speciale va alla coppia lituana formata dalle sorelle Gerda e Rugilé Grudzinskaite, giunta seconda in classifica in una combattuta finale, che ha espresso grande apprezzamento per la qualità del torneo, per la città di Amantea e per tutte le attività a contorno.

Il loro feedback ha sottolineato quanto questo evento sia diventato un punto di riferimento anche per atleti internazionali. Sul terzo gradino del podio si sono piazzate Viktoria Orsi Toth e Valentina Calì, che hanno vinto per 2-1 nella finale per il 3° e 4° posto contro Anna Dalmazzo e Margherita Tega. Anna Dalmazzo è stata decretata “MVP del cuore” dai tifosi locali. Quinto posto per Erika Ditta e Eleonora Sestini, e sesto per Alice Panetta e Ludovica Panfili.

Il titolo di miglior giocatrice del torneo è stato dato ad Arianna Barboni della coppia vincitrice, che ha mostrato tutte le sue qualità nella due giorni amanteana. Il premio le è stato consegnato da Coach Terenzio Feroleto. Lo spirito dell’evento è stato accolto calorosamente da atlete, addetti ai lavori e dai numerosi spettatori che hanno riempito le tribune. Tutti concordano sul fatto che la manifestazione sia stata un successo assoluto, sia per l’organizzazione che per l’accoglienza.

Si legge nella nota: “grazie anche all’integrazione e alla collaborazione con altre realtà del territorio, come la Pecora Nera Beach che ha ospitato i campi su cui si è giocato il Beach Summer Tour 2023; l’associazione sportiva Playsport che ha tenuto durante tutto l’evento delle dimostrazioni di powerlifting, dispensando anche consigli e suggerimenti ai curiosi; e poi alla Pro Loco di Amantea che anche quest’anno ha realizzato un evento culturale di grande spessore nel centro storico di Amantea, unendo gastronomia, spettacoli, intrattenimento e scoperta dei luoghi simbolo della storia della cittadina tirrenica”.

“Abbiamo avuto il piacere di ospitare diverse figure istituzionali. Tra questi il sindaco di Amantea, Vincenzo Pellegrino, e alcuni membri della giunta comunale, oltre alla Presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, che hanno premiato la coppia vincitrice. Il consigliere regionale della Calabria, Sabrina Mannarino, delegata dal presidente della Regione On. Roberto Occhiuto, è stata presente durante le semifinali della domenica mattina, confermando l’importanza dell’evento a livello regionale; e sottolineando come questi momenti servano per promuovere l’immagine della regione in Italia e nel Mondo”.

“Menzione speciale per il pubblico, che ha partecipato in maniera significativa, specialmente la domenica, regalando alle fasi finali del torneo una cornice entusiasmante. Il calore e l’energia degli spettatori hanno contribuito a rendere anche quest’anno il Beach Summer Tour un’esperienza indimenticabile per tutte le atlete. Da evidenziare, anche il notevole successo dello streaming dell’evento, seguito sui canali Facebook e YouTube da persone connesse da 10 Paesi diversi, tra cui Lituania, Germania, Svizzera e Francia”.

“Questo ci dimostra come l’interesse per il beach volley e per il Beach Summer Tour in particolare sia davvero globale. L’energia, la competenza e la passione che la comunità dell’Asd Beach&Volley Amantea e dei suoi partner ha messo in campo sono stati premiati dal pubblico e dalla stima degli atleti anche quest’anno. Un grazie speciale va a tutte le istituzioni che hanno sostenuto l’evento, ai partner e ai numerosi volontari che hanno reso possibile questa magnifica manifestazione”.

“Un ringraziamento particolare a tutti i ragazzi e le ragazze che fanno parte dell’ASD Beach&Volley Amantea. La loro dedizione e passione hanno permesso, come sempre, lo svolgimento impeccabile di un evento di questa portata. Il loro lavoro dietro le quinte è inestimabile e ha reso possibile tutto ciò. Grazie a tutti per aver contribuito a fare del Beach Summer Tour 2023 un punto di riferimento nel panorama sportivo internazionale e un momento indimenticabile di sport, condivisione e comunità! Grazie Amantea”.