Bce: Milani (Fdi), ‘folle decisione ennesimo rialzo dei tassi’

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “La decisione presa dalla Bce di continuare ad aumentare i tassi è a dir poco folle. Non è pensabile di pensare a una ripresa economica, per nessuno Stato europeo. Il rialzo dei tassi forse frenerà l?inflazione ma ci sta portando dritti in recessione e sta già arrecando danni a famiglie e mondo produttivo. Con questa politica scellerata il governo Meloni deve fare i conti. La Bce sta mettendo in difficoltà molti governi europei, tra cui la Germania come sappiamo già in recessione da due trimestri. E come sappiamo c?è un effetto domino anche per l?Italia. Siamo al decimo rialzo dei tassi e le rassicurazioni della presidente Lagarde che dice di non volere la rescessione ma la stabilità dei prezzi, non ci convincono affatto perché nel frattempo famiglie e comparto produttivo pagano lo scotto più alto, tra mutui in rialzo e aumento dei costi delle materie prime”. Così il deputato di Fratelli d?Italia Massimo Milani.