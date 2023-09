Bce: Berlino vince partita per Supervisione bancaria, Claudia Buch al posto di Enria

StrettoWeb

Roma, 13 set. – (Adnkronos) – La Germania ‘vince’ la prima delle battaglie per le nomine di peso a livello europeo. Infatti il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha nominato la tedesca Claudia Buch alla guida del Comitato di supervisione bancaria unica europea, succedendo per un mandato quinquennale non rinnovabile all’italiano Andrea Enria.

La Buch – attuale vicepresidente della Bundesbank – ha ottenuto la maggioranza nel voto a scrutinio segreto del Consiglio direttivo, battendo l’altra candidata la vicegovernatrice della Banca di Spagna Margarita Delgado. Le due avevano tenuto a luglio scorso audizioni informali davanti alla Commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo. La nomina deve ora essere confermata da Parlamento e dal Consiglio Ue. In caso di parere positivo, la 57enne economista, da maggio 2014 numero due della Bundesbank, entrerà in carica il 1 gennaio 2024.