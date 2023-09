Basket, gli Stingers Reggio Calabria annunciano partnership con la Fight & Fitness Amaranto Boxe

StrettoWeb

“Gli Stingers sono lieti e, allo stesso tempo orgogliosi, di annunciare ufficialmente la partnership tecnica con la “Fight & Fitness Amaranto Boxe”, una delle palestre storiche della città di Reggio Calabria, sita in via Michelangelo Buonarroti n.24 a Gallico Marina (RC). La palestra reggina, fondata nel lontano 1992 dai maestri Giuseppe Fedele e Mario Richichi è stata, sin dalle origini un riferimento, non solo locale ma nazionale, nel panorama pugilistico italiano, sia a livello amatoriale che agonistico, fungendo per diversi lustri da fucina di numerosi campioni balzati agli onori delle cronache nazionali ed internazionali per la conquista di diversi e prestigiosi titoli”. Così in una nota il club reggino comunica la nuova partnership.

“La ‘Fight & Fitness Amaranto Boxe’, pur mantenendo il proprio focus sulla boxe e su tutti gli sport da combattimento legati alla difesa personale, pian piano negli anni, è diventata anche un punto di riferimento per tutti coloro che hanno a cuore il benessere fisico e la cura del proprio corpo. La palestra offre la possibilità di seguire i seguenti corsi:

Pugilato per bambini. Pugilato per adulti. Dance fit. Kickboxing. Fitness. Body building.

A questo proposito, per info e iscrizioni, potete telefonare al numero 328 901 7146 chiedendo di Giacomo. Da oggi, i nostri atleti e i nostri Physical trainer Santo Vazzana e Francesco Triolo, hanno finalmente a disposizione una palestra dove poter migliorare la loro struttura muscolo tendinea, grazie a macchinari di prim’ordine e personale altamente professionale. È ormai di dominio pubblico che, le prestazioni in campo (in tutti gli sport da competizione), sono frutto di un giusto mix tra allenamenti basati sulla tecnica ed una preparazione fisica ottimale e programmata nei minimi dettagli e, proprio su queste basi, quest’anno si è deciso di far si che le condizioni per lavorare fossero ottimali. Nel porgere ancora un caloroso ringraziamento a tutto lo staff della “Palestra Fight & Fitness Amaranto Boxe” per averci onorato offrendoci la loro collaborazione, ci auguriamo che questa sia una stagione proficua e ricca di soddisfazioni per tutti. E come amiamo dire sempre in questi casi, ad maiora semper”, si chiude la nota.