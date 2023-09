Basket, nuovo giovane in casa Stingers Reggio Calabria: arriva Jacopo Ielo

StrettoWeb

“Altro giovane arrivo in casa Stingers Reggio Calabria. Il club giallonero è felice di accogliere nella propria famiglia Jacopo Ielo, ruolo Ala-Pivot, altezza: 1,95, classe 2005. Buon tiro dalla media ed importante attitudine difensiva sono le caratteristiche principali di Jacopo. Grande lavoratore in palestra a dimostrazione della voglia di crescere e migliorare”.

“Scuola Nuova Jolly (che ringraziamo per aver concesso il trasferimento in prestito dell’atleta), ha partecipato con costanza alle varie rappresentative Regionali partecipando a diversi tornei (tra cui il TDR del 2019 a Salsomaggiore) con la maglia Calabria. Lo scorso anno ha disputato il campionato di Serie D oltre ad essere stato vice campione Regionale U19, con la canotta del Botteghelle”. Così in una nota il club reggino comunica il nuovo arrivo.