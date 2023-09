Basket, Stingers Reggio Calabria: arriva Francesco Schiavone

StrettoWeb

“Continua senza sosta l’arricchimento degli Stingers Reggio Calabria per il prossimo campionato di serie C. Oggi è la volta di Francesco Schiavone, 17enne ala 1.88 di altezza. Giocatore tecnico e con ampi margini di crescita, muove i primi passi alla PGS Don Bosco di Demetrio Geria per poi passare alla Jumping di Reggio Calabria”. Così in una nota il club comunica il nuovo acquisto.

“A questo proposito – si legge ancora – si ringrazia la famiglia Gira per aver concesso il prestito dell’atleta. Francesco Schiavone in questi ultimi anni ha partecipato con continuità a vari campionati di Eccellenza, da ultimo, la scorsa stagione con coach Tripodi è stato parte attiva anche del roster della Botteghelle Basket del presidente Musolino in serie D. Fisico possente, quest’anno con coach Dattola proverà a crescere ancora, cercando di ritagliarsi il giusto spazio sia nel campionato U19 Gold che in quello di Serie C Interregionale, lavorando assiduamente e con impegno sugli aspetti tecnici e fisici ancora da migliorare. Tra le sue caratteristiche principali c’è l’ottimo tiro e una buona propensione a giocare spalle a canestro. Anche per lui si prospetta una stagione entusiasmante e tutta da vivere. Benvenuto Francesco nella famiglia degli Stingers”.