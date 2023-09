Basket, nuovo arrivo in casa Stingers: ecco Alescio Niccolò

StrettoWeb

“Altro giovane arrivo in casa Stingers, è la volta di Alescio Niccolò, Classe 2006, ruolo Ala, Altezza: 1,90. Niccolò è un esempio per impegno, dedizione e voglia di migliorarsi. Muove i primi passi nella società Aleandre di Reggio Calabria, successivamente veste la casacca della Pallacanestro Viola e, infine, lo scorso anno passa alla Botteghelle disputando i campionati giovanili regionali e d’Eccellenza”. Così in una nota la società reggina comunica un nuovo arrivo.

“Giocatore mancino in costante crescita, con buona attitudine ad attaccare il ferro e molto pericoloso sul tiro da fuori. Rinforzo importante per l’U19 Gold, esemplare per attaccamento ai compagni ed ai colori per cui gioca, uomo spogliatoio per eccellenza con uno spiccato spirito di gruppo. Si ringrazia la società Aleandre e la famiglia Pellicanò per aver concesso il prestito dell’atleta. Benvenuto Niccolò!”.