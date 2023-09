Basket School Messina, appuntamento con la storia: tutto pronto per l’esordio assoluto in Serie B

StrettoWeb

Appuntamento con la storia per la Basket School Messina. Il club peloritano, dopo la promozione conquistata nella scorsa stagione, si appresta a fare il suo esordio in assoluto in serie B Interregionale. Un torneo molto competitivo dal momento che vi parteciperanno formazioni blasonate come Viola Reggio Calabria, Orlandina e Virtus Ragusa. Proprio i ragusani, reduci dall’affermazione ottenuta in Coppa Sicilia, sono i prossimi avversari dei giallorossi.

Un inizio sicuramente ad alto coefficiente di difficoltà per la squadra allenata da coach Pippo Sidoti. Ragusa, retrocessa nella scorsa stagione dalla serie B, è una formazione di ottimo livello, che punta al salto di categoria. Affidato all’esperto coach Gianni Recupido, il roster ibleo ha già dimostrato il proprio valore, sia nelle amichevoli di pre-campionato, sia in Coppa Sicilia. I bianco azzurri hanno messo in mostra un collaudato sistema di gioco, evidenziando delle buone individualità. Su tutti Marcus Brown, premiato come MVP in Coppa, la bandiera Andrea Sorrentino, l’ala Ugo Simon, il lungo Franco Gaetano, l’ex Barcellona Davide Vavoli, il playmaker Antonio Cioppa. Anche gli altri giocatori impiegati hanno risposto positivamente.

Avversario da affrontare con grande attenzione dagli scolari, che in questo pre-campionato hanno disputato soltanto un’amichevole, ma hanno lavorato parecchio in palestra per affinare l’intesa. Il gruppo è totalmente nuovo, solo Leonardo Di Dio è stato confermato, oltre all’under Freni. Pippo Sidoti ha lavorato sodo in questo mese, insieme al preparatore atletico Franco Pichilli, per presentare al meglio la squadra all’esordio in campionato. Gruppo giovane, quello messinese, che nel corso di queste settimane ha dimostrato grande voglia e massima applicazione negli allenamenti. Adesso arriva la prova del campo, sicuramente Tartaglia e soci metteranno sul parquet tutta l’energia e la determinazione possibile per ben figurare al cospetto di un avversario ben preparato, che giungerà in riva allo Stretto per iniziare con un successo il torneo. Si prevede una partita combattuta che regalerà spettacolo ed emozioni ai presenti. Al PalaTracuzzi si attende una buona affluenza di appassionati, i tifosi giallorossi fremono per vedere all’opera i propri beniamini in questo esordio nella tanto sospirata serie B.

Coach Pippo Sidoti presenta la sfida con il Ragusa: “Sarà una partita sicuramente difficile perché incontriamo una delle squadre più forti del campionato insieme a Siaz e Orlandina. Sarà un test impegnativo perché tra le due squadre c’è differenza di obiettivi. Noi in questo mese di precampionato abbiamo lavorato abbastanza. Siamo pronti a dare battaglia e magari di arrivare fino in fondo contro una delle migliori squadre del campionato. Onestamente devo dire che in questa pre-season Ragusa ha dimostrato il proprio valore. Noi non abbiamo nulla da perdere, dobbiamo giocare la nostra pallacanestro, quello che abbiamo provato e riprovato in questo mese di preparazione e vediamo cosa viene fuori. I ragazzi sono molto carichi, l’ambiente è carico, giochiamo al PalaTracuzzi, quindi sicuramente ci sarà tanta gente a vedere la partita, questo sarà un motivo in più per mostrare il valore della nostra squadra. Ho parlato con i ragazzi, sono tranquilli e coscienti da aver fatto un buon lavoro, adesso dobbiamo mettere in pratica tutto ciò che si è fatto durante questo mese. Loro sono più rodati di noi, hanno giocato molto di più rispetto a noi, hanno fatto più amichevoli e la Coppa Sicilia. Noi invece abbiamo fatto soltanto un’amichevole contro la Svincolati Milazzo, però abbiamo assimilato tutto quello che ho proposto in questo mese. Speriamo di metterlo in atto e di metterli in difficoltà. L’anno scorso i tifosi hanno avuto un ruolo fondamentale, mi auguro vengano numerosi a riempire il PalaTracuzzi, a sostenerci fino alla fine e che siano il sesto uomo in campo per la Basket School Messina”.

La palla a due del match tra la Basket School Messina e la Virtus Kleb Ragusa è prevista alle ore 18 di domenica 1° ottobre. Dirigeranno la sfida i signori Daniele Barbagallo di Acireale e Federico Puglisi di Aci Catena. La gara sarà trasmessa in diretta streaming, a partire dalle ore 17:50, sulla pagina Facebook ufficiale della Basket School Messina con la supervisione tecnica di Vincenzo Nicita Mauro, la telecronaca di Carmelo Minissale e il commento di Peppe Melita.