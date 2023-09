Basket: Mondiali, Stati Uniti ko con la Lituania, sfideranno l’Italia ai quarti di finale

StrettoWeb

Manila, 3 set. – (Adnkronos) – Primo ko per gli Stati Uniti al Mondiali. La squadra di coach Steve Kerr perde 110-104 contro la Lituania e affronterà ai quarti di finale l’Italia. Doveva essere la prova più difficile, forse il primo vero e proprio test a questi Mondiali per Team Usa, e così è stato. I baltici, avversari che sulla carta potevano far soffrire gli americani grazie alla fisicità dei suoi giocatori, partono fortissimo: il primo quarto si chiude con un parziale di 31-12 e con la Lituania a dominare a rimbalzo, riuscendo poi a prendersi quasi sempre il tiro desiderato. Gli Stati Uniti si aggrappano ad Anthony Edwards, in apparenza l?unico in grado di tenere testa agli avversari, ma non riescono a ricucire lo svantaggio. La Lituania, per contro, difende in maniera pressoché perfetta e tira con il 75% da tre, andando al riposo lungo avanti 54-37.

Al rientro dagli spogliatoi gli americani piazzano subito un parziale di 9-0 generato dalla difesa, molto più efficace rispetto ai primi due quarti, e dal contropiede grazie al quale riescono a evitare il rientro dei lituani, micidiali quando si schierano nella loro metà campo. Team USA prova a continuare a correre, ma la Lituania riesce a contenere la rimonta a stelle e strisce ed entra nell?ultimo quarto in vantaggio 71-65. Lo spartito della partita non cambia nemmeno nell?ultima frazione: Edwards prova a far rientrare i suoi, chiuderà con 35 punti, ma la Lituania mette in campo una straordinaria prova di squadra, mandando a referto tutti gli undici giocatori utilizzati e dominando a rimbalzo (43 a 27 il conteggio finale). Primo stop ai Mondiali per Team USA, che ora ai quarti incontrerà l?Italia martedì 5 settembre a Manila. Sfida che si giocherà alle 14:40 e sarà trasmessa su Sky Sport e NOW.