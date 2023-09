Basket, un ex Viola nuovo direttore operativo degli Stingers Reggio Calabria

StrettoWeb

“Ferdinando Meduri è il nuovo direttore operativo degli Stingers Reggio Calabria. È già operativo per far bene con i colori giallo e neri del club reggino. Il team diretto da Pasquale Calabrò e Max Geraci impreziosisce la dirigenza con un uomo dal Dna cestistico, dalla forte passione e dalla grande voglia di far bene”. Così in una nota il club reggino. “In chiave dirigenziale, dunque, con professionalità e voglia di fare, ci sarà Ferdinando Meduri che sarà il Direttore Operativo del Club, avrà responsabilità sportive e di coordinamento ed ottimizzazione delle attività cestistiche ed anche progettuali”.

Meduri ha lavorato per la massima espressione del basket cittadino, la Viola Reggio Calabria, in Serie A2 a più battute e si è dedicato al sociale con la Reggio Calabria Basket in Carrozzina, la Reggio Bic. E’ reduce dalla cura dei giovani talenti della Scuola di Basket Viola. Oggi riparte dalla progettualità a marchio Stingers, attiva sia nel basket senior che in quello junior presente con svariati progetti giovanili, tra i quali spicca, la partecipazione al campionato di Under 19 Gold.

Sabato 23 settembre, al PalaCalafiore di Reggio Calabria la prima squadra allenata da Coach Eugenio Dattola sarà impegnata nel derby di Calabria, in casa contro Catanzaro Basket Academy.