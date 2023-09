Basket, Dierre Reggio Calabria: dalla Puglia arriva Daniele Pio Greco

StrettoWeb

Si chiama Daniele Pio Greco ed è un nuovo giocatore della Dierre Basketball Reggio Calabria. Giovane, classe 2003, aBaskerriva dal Salento. La società bianco-blu è lieta di comunicare l’accordo con un nuovo ed intrigante atleta. Ala piccola di 1.90 Cm. Greco si è formato nel settore giovanile di “New Basket Lecce”.

Ha giocato campionati giovanili d’Eccellenza prima a Francavilla Fontana nella stagione 2020-21 e successivamente a Monteroni nel 2022. Per due anni, ha militato il C Gold, sempre con Monteroni. Giovane in crescita, tiratore da tre punti che proverà a trovare spazio nello scacchiere bianco-blu orchestrato dal Coach Sergio Sant’Ambrogio. Desideriamo ringraziare il suo agente Vince Di Biaso della Di Biaso Agency per l’ottima riuscita della trattativa.