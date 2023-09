Basket in Carrozzina, Walter De Horta nuovo arrivo della Reggio Bic

StrettoWeb

Un nuovo arrivo in casa Reggio Bic. Si tratta dell’atleta spagnolo Walter De Horta. La compagine reggina annuncia così il suo secondo nuovo innesto per la stagione 23/24, all’insegna della filosofia “young” come ha dichiarato in precedenza Coach Cugliandro. Dopo il come back di Fikov e la riconferma di Likic, senza tralasciare l’arrivo di Beltrame, la shooting guard spagnola, con punteggio 4.0, sarà chiamato per collaborare al raggiungere obiettivo stagionale, ovvero la salvezza.

De Horta non è nuovo al campionato italiano, che già lo ha visto militare in quel di Santo Stefano, dove ha affermato che ha vissuto una bella esperienza. Negli ultimi tempi ha giocato per la squadra di Adapta per ben otto stagioni. “Dal torneo che sta per iniziare mi aspetto di capire bene lo stile di gioco della squadra – ha dichiarato De Horta – perché per poter dimostrare il mio stile ho bisogno di capire bene le cose per minimizzare i problemi al momento degli allenamenti e delle partite”.

Aggiunge la shooting guard spagnola: “Per quanto riguarda la squadra, mi ha detto Coach Antonio che mi accoglieranno come uno di famiglia e spero poter aiutare il piú possibile”. Walter non vede l’ora di poter mostrare il suo potenziale e dare una mano alla causa. “Ho deciso di andare a Reggio perché Coach Antonio mi ha contattata tante volte per sapere la mia situazione, e sempre firmavo in un altra squadra – ha concluso – adesso ho bisogno di nuove esperienze e ho deciso di parlare io questa volta, per sapere se era ancora interessato a me e mi ha detto di sì. Ora manca solo di far vedere il mio potenziale che lui ha visto già da tanti anni”.