Basket in Carrozzina, nuovo arrivo in casa Reggio BiC: ecco Andrew Steiner

Dopo le riconferme di Billi e Likic, e gli innesti di Beltrame e de Horta, in casa Reggio BiC è arrivato il momento di Steiner, atleta che ha giocato per sette anni nell’RBB Flinkstones Graz, squadra della sua città natale. Steiner, atleta con punteggio 4.0, arriva in riva allo Stretto con grande entusiasmo, poiché si tratta anche della sua prima esperienza in Italia.

Andrew ha così commentato: “Quando è arrivata la chiamata della Reggio Bic ho accettato con entusiasmo, soprattutto perché è un bell’ambiente e poi il campionato italiano è molto impegnativo, composto da validi atleti, ma anche perché Reggio è una bellissima città, nella quale non vedo l’ora di viverci insieme alla mia compagna”. Per Steiner, come già detto, è la prima esperienza all’estero, dopo aver militato nella sua nazione. Da questo campionato si aspetta un buon risultato: “Spero di fare un’ottima stagione ed essere utile alla mia squadra per il raggiungimento dell’obiettivo, che è una salvezza tranquilla e – perché no? – anche qualcosa in più se arriverà”.