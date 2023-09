Basket: Banchero, ‘nessun messaggio ai tifosi italiani, con gli azzurri sarà una bella sfida’

StrettoWeb

(Manila, 4 set. – Adnkronos) – Hai un messaggio per i tifosi italiani? “No”. Così Paolo Banchero a un giornalista filippino al termine dell’allenamento con team Usa alla vigilia del quarto di finale mondiale contro gli azzurri. Il ventenne con passaporto italiano è stato a lungo corteggiato dalla Fip per giocare il mondiale in maglia azzurra per poi scegliere di giocare con la nazionale a stelle e strisce. “L’Italia? Sono molto bravi tecnicamente, sono molto precisi nell’eseguire i loro schemi. Giocano duro, e per questo sarà una grandissima sfida”, aggiunge l’ala degli Orlando Magic.