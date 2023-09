Azione: Napoli, ‘partito di popolo, non cresce solo con ufficiali’

StrettoWeb

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “Da salutare con orgoglio e rinnovato entusiasmo l?arrivo di oltre 30 amministratori liguri del Pd e dell?ex ministra Bonetti in Azione. Si conferma quello che ben conosce chi fa politica da una vita e ha scarpinato per le vie d?Italia: un partito può mettere radici quando sa parlare al popolo, con umiltà e determinazione. Azione cresce e non solo per merito degli ‘ufficiali’ o aspiranti tali, ma perché i suoi dirigenti e i suoi iscritti parlano il linguaggio della verità. In passato abbiamo visto partiti nascere e sfiorire in breve tempo, in ragione del fatto che tutti indossavano pennacchi, mostrine e gradi, salvo scoprire che alcuni di loro non avevano truppe per combattere”. Lo dichiara in una nota Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione.

“Azione – prosegue – si prepara alle prossime sfide elettorali con la forza delle sue idee e dei suoi programmi. Non ci sono ruoli assegnati o precostituiti, né potrebbe essere altrimenti per un partito desideroso di crescere: i gradi e i ruoli dovremo tutti conquistarli, confermarli e legittimarli sul campo. La strada della cooptazione è utile da percorrere quando si avvia un partito”. “Dopo si deve cambiare, e alla cooptazione subentrare necessariamente la competizione: per crescere nei consensi, e nella considerazione dell?opinione pubblica, non ci sono altre strade”, conclude Napoli.