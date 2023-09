Autorganizzazione civica: nasce nel cosentino la Cooperativa di Comunità di Casali del Manco

StrettoWeb

A Casali del Manco nasce una nuova forma di autorganizzazione civica. Oggi pomeriggio ha visto la luce la prima Cooperativa di Comunità del territorio. Oltre cinquanta cittadini casalini sono pronti a sottoscrivere il proprio impegno di soci della Cooperativa, con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita della propria comunità. Il progetto, nato per volontà dell’ex Sindaco Stanislao Martire e, condiviso nonché fortemente voluto anche dall’attuale Sindaco Francesca Pisani che, nella passata consiliatura ha rivestito il ruolo di Assessore Al Bilancio ed al Welfare, prende vita dopo un lungo percorso di ascolto, confronto e progettazione pubblica, condotto dai consulenti della Fondazione Futurae e caldeggiato dall’Amministrazione Comunale.

“I cittadini di Casali del Manco che diventano soci della cooperativa – ha

affermato il Sindaco Pisani – sono pronti ad assumersi una responsabilità importante e diretta per lo sviluppo della propria comunità, per la valorizzazione del patrimonio di competenze e di bellezze del proprio territorio, ma anche per la promozione di occasioni di lavoro, rivolte in particolare ai giovani”.

“L’Amministrazione – ha sottolineato Pisani – ha sposato con grande convinzione, nella quale ha giocato un ruolo determinante il Consigliere comunale Fernando De Luca, in quanto crede fermamente che le Cooperative di Comunità, nelle quali i cittadini sono attori principali di processi di sviluppo, di coesione e di inclusione, rappresentino un valido e moderno modello di innovazione sociale e di sinergia tra gli stessi cittadini e le istituzioni”.

La Cooperativa di Comunità è il risultato di un progetto di sviluppo locale che il Comune di Casali del Manco, borgo autentico e plurale, sta realizzando nell’alveo di un progetto molto più ampio e articolato. Il Comune, infatti, si è aggiudicato un finanziamento di 1.500.000 euro da parte della Regione Calabria, destinato a realizzare, in forma integrata, il polo per la valorizzazione della qualità ambientale e della biodiversità agricola presso il Villaggio di Croce di Magara, la Cooperativa di Comunità, la Comunità Ospitale e la Comunità Energetica Rinnovabile.