Automobilismo: la scuderia “Piloti per Passione” presente a Ucria, Caltanissetta e Foggia

Dopo gli ottimi risultati ottenuti Domenica scorsa alla gara di campionato italiano slalom di Curinga, i piloti del sodalizio di Sambatello, in questo week end si sono divisi su tre fronti, tra la Puglia e la Sicilia, facendo brillare i colori della scuderia “Piloti per Passione”. Così, mentre l’Avvocato Barca, 1° di classe RS si impone a Monte Sant’Angelo(FG) con la sua Fiat 500 Sporting, Agostino Fallara,1° di classe S4, Giovanni Greco, 1° di Classe e 1° di Gruppo A, e Domenico Tramontana 2° di Classe E1 1400 si portano sui gradini più alti del podio ad Ucria, alla difficile gara di Caltanissetta, penultima del campionato italiano velocità montagna, ci pensano Domenico Chirico, Roberto Megale, Rocco Porcaro e Beniamino Siclari a rappresentare i colori della scuderia di Sambatello con risultati di tutto rispetto. Intensissima attività del gruppo preaspromontano della vallata del Gallico impegnata tutti i week end con partecipazione a gare su più fronti, mentre si sta preparando la gara di casa, XIV° trofeo città di Sambatello, valida per la coppa italia 4^ zona e riserva trofeo centro italia, che per problemi sul fondo stradale è stata spostata dal 24 Settembre a nuova data, tra fine Novembre e primi di Dicembre.