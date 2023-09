Atto intimidatorio a Siderno: incendiata l’auto di un vigile urbano

StrettoWeb

La vicenda risale a qualche giorno fa ma la notizia è stata confermata solo oggi dalla stessa vittima. Trattasi di Alessandro Ruggiero, agente di Polizia Municipale residente a Siderno ma, da anni, operante a Marina di Gioiosa Jonica. La vettura in questione, una Fiat Punto, è stata data alle fiamme in Via De Gasperi, in pieno centro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti del Commissariato di Siderno per gli accertamenti del caso: certa infatti, è la pista dolosa.

Il vigile urbano si dice dispiaciuto di quanto accaduto: “è un momento di scoramento e di sconforto dopo 24 anni di servizio con problemi che ho vissuto sulla mia pelle; non è facile fare il mio lavoro. Sono profondamente amareggiato anche perché mi sono sempre occupato di cose leggere per cui non avrei mai pensato di poter subire atti criminosi di tale portata. È chiaro che ora sono preoccupato anche per la mia famiglia. L’augurio è che le istituzioni preposte mi forniscano al più presto le risposte giuste”.