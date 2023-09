Atletica: Diamond League, Coleman vince i 100 metri a Xiamen e Jacobs 7°

StrettoWeb

Xiamen, 2 set. – (Adnkronos) – Marcell Jacobs chiude al settimo posto i 100 metri a Xiamen, tappa cinese della Wanda Diamond League. Una settimana dopo l?esaltante medaglia d?argento conquistata nella 4×100 ai Mondiali, lo sprinter delle Fiamme Oro chiude di nuovo con il tempo di 10″05 (vento +0.4). È lo stesso crono della semifinale iridata, che in Cina vale il settimo posto nella gara più veloce dell?anno. Sfreccia davanti a tutti lo statunitense Christian Coleman, campione mondiale nel 2019 e quinto a Budapest, al successo in 9″83 per firmare il miglior risultato al mondo di questa stagione, al pari di Noah Lyles nella finale iridata e del britannico Zharnel Hughes al meeting di New York. Alle sue spalle Kishane Thompson, 22enne giamaicano che toglie sei centesimi al suo primato con 9″85. Più staccati gli altri a cominciare dall’altro statunitense Fred Kerley, terzo in 9″95, argento olimpico e l?anno scorso oro iridato, che per la prima volta precede Jacobs in uno scontro diretto.