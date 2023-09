Asta di beneficenza a Cosenza: Loizzo e AisMed insieme per gli studenti di Medicina

StrettoWeb

Lunedì 18 settembre alle ore 17 a Villa Rendano, nella città storica di Cosenza, si terrà l’asta organizzata da Aismed in collaborazione con l’orafo Pasquale Bruni e il deputato della Lega, Simona Loizzo. L’iniziativa “Futuro Porta un dono” consentirà, con la vendita di gioielli messi a disposizione da Pasquale Bruni e personalmente da Simona Loizzo, di finanziare due borse di studio per giovani medici laureati all’università degli studi di Catanzaro.

Parteciperanno il rettore De Sarro dell’Università di Catanzaro, Marcello Maggiolini responsabile del corso di laurea in medicina dell’Università di Cosenza, Vannia Gava, viceministro all’ambiente, Ugo Cappellacci, già Presidente della Regione Sardegna e deputato, Emanuele Lettieri, ordinario al Politecnico di Milano, il direttore generale del bilancio della Regione Calabria, Vittorio Sestito e Ambra Molina, manager del gruppo di Pasquale Bruni.

“È un’iniziativa non solo simbolica – ha detto Simona Loizzo – perché finanziamo non solo progetti di giovani medici ma vogliamo dare un senso di concretezza al rapporto tra medicina e imprese, in una location suggestiva come Villa Rendano che è uno dei simboli della bellezza del centro storico di Cosenza”.