Assistenza disabili a scuola, Schifani e Falcone: “pronti 6 milioni, è dovere morale”

“Stiamo predisponendo un emendamento da ben sei milioni di euro per consentire l’avvio del servizio di assistenza agli alunni disabili nelle scuole superiori di tutte le province dell’Isola”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, dopo le rassicurazioni dell’assessore all’Economia, Marco Falcone, relative intanto alla situazione nella provincia di Siracusa. “Un dovere morale, prima ancora che una prescrizione di legge – aggiunge il governatore – per garantire a tutti i ragazzi eguali condizioni di accesso al diritto all’istruzione, ma anche maggiore serenità per centinaia di famiglie che già affrontano quotidianamente situazioni molto complesse”.

“Intendiamo rassicurare famiglie e studenti del Siracusano e di tutte le altre province siciliane circa l’avvio degli operatori Asacom nelle scuole secondarie di secondo grado. Abbiamo reperito i fondi e stiamo lavorando affinché la prossima legge finanziaria preveda lo stanziamento utile a garantire il servizio, restituendo questo supporto indispensabile agli studenti con disabilità della nostra Isola. Registriamo peraltro una sostanziale convergenza di tutte le forze politiche sul tema, un aspetto che certamente faciliterà l’iter parlamentare della norma”, ha rassicurato così l’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone, dopo gli appelli di associazioni e cooperative circa l’erogazione del servizio di Assistenza specialistica all’Autonomia e alla Comunicazione (Asacom) nella provincia di Siracusa, al momento sospeso. Si tratta delle figure specializzate che in ambito scolastico forniscono supporto agli studenti con disabilità sensoriale (come sordità e cecità), psico-fisica e disturbi dello spettro autistico.