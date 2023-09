AsproClimb5k, altro atleta sfonda il muro dei 5 mila metri: grande performance di Giovanni Cavalieri

StrettoWeb

Sui monti Lametini, in Calabria, Giovanni Cavalieri sfonda il muro dei 5.000 metri di dislivello positivo sbalordendo tutti e centrando l’obiettivo preposto. Giovanni, atleta di caratura elevata e socio Asd Cuiuli Bike di Lamezia Terme, ha scelto la sfida più dura: “Segmento Mode 3Cime in Bici da Corsa”, centrando la vittoria grazie ad un giro possente che lo ha visto scollinare ben sette volte da Nicastro al Passo di Acquabona a quota 1050 m. slm. Il suo giro si chiude con quasi 205 Km e un dislivello positivo di +5.307 che gli consente di superare abbondantemente il limite di +5.140 m previsti dalla sfida AsproClimb5K

Ricordiamo che “AsproClimb5k – sfide in Mtb & Bdc” è un’attività libera individuale rivolta a tutti gli appassionati di ciclismo che consiste nello scalare un predeterminato dislivello positivo in qualsiasi parte d’Italia, preferendo una modalità tra salire e scendere più volte da uno stesso segmento oppure scegliendo un percorso unico, completamento gratuito. Tutti gli atleti che riescono nella sfida verranno inseriti nella speciale classifica come TOP CLIMBER e riceveranno un attestato di partecipazione.