ASD Scherma Reggio, lo spadista reggino Filocamo alle finali Nazionali del Trofeo Coni

Lo spadista Francesco Filocamo, atleta dell’ASD Scherma Reggio, allenato dal Maestro Salvatore Colica, già campione regionale 2022/2023 nella categoria Ragazzi di Spada, rappresenterà la Calabria al Trofeo Coni Nazionale che si svolgerà in Basilicata a Nova Siri dal 21 al 24 settembre p.v.

Dopo i successi ottenuti in campo regionale nella scorsa stagione, lo schermidore reggino si confronterà con i rappresentanti delle più blasonate Società d’Italia in una gara che vedrà impegnati sulle pedane i migliori atleti della categoria. Viva soddisfazione per l’eccellente traguardo raggiunto da parte di tutto lo staff tecnico della Scherma Reggio ASD, che continua a rimanere ai vertici dell’attività schermistica nazionale grazie all’impegno di tutti gli atleti che sotto la sapiente guida del Maestro Salvatore Colica e del preparatore atletico Prof. Ocello contribuiscono alla promozione e alla diffusione della Scherma nella nostra Città.

Dopo aver festeggiato di recente un trentennio di attività durante un percorso che ha visto il riconoscimento da parte del Coni Nazionale della Stella Di Bronzo al Merito Sportivo al Maestro Salvatore Colica, e del Distintivo d’Argento della Federazione Italiana Scherma da parte della Federazione Italiana Scherma all’I.R. Maria Fedele, la Società reggina si appresta, dopo la pausa estiva, a dare inizio alla nuova stagione agonistica presso la nuova palestra del Liceo Scientifico L. Da Vinci.