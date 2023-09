L’Asc Reggio Calabria presenta i campionati di Basket e Volley

StrettoWeb

Si è svolta sabato mattina, presso la sede sociale di ASC Reggio Calabria, la Conferenza stampa di presentazione dei Campionati di Basket e Volley ASC Reggio Calabria. Come preannunciato sarebbero seguite tutte le informazioni dettagliate per ogni singolo Campionato, al fine di coinvolgere tutti gli appassionati di sport e permettere in tempo utile le affiliazioni alla ASC ed iscrizione ai Campionati dello sport di riferimento.

A presentare le attività il Presidente Provinciale ASC Antonio Eraclini, già Consigliere Nazionale ASC, unitamente ai Referenti dei rispettivi Campionati, Giovanni Simone e Pia Basile per il basket e Rossella Tripodi ed Enrico Idone per la pallavolo. Ad introdurre la presentazione del Campionato di basket con tutte le sue novità, il Responsabile del settore basket, Giovanni Simone, presente nonostante sia reduce da un infortunio, a dimostrazione che la famiglia ASC procede “a vele spiegate sempre e comunque”, senza farsi distogliere da imprevisti o da criticità.

Il tecnico Simone, con lunga esperienza nell’ambito del basket e del basket in carrozzina, ha presentato le conferme e le novità per questa nuova stagione della pallacanestro ASC, illustrando le diverse categorie coinvolte nei vari Campionati, individuando le tipologie di Basket Giovanili Under 13 e Under 15, Over 18 Amatoriali e non per ultimo, la novità del Campionato di basket Interforze. L’interesse del settore basket non si è limitato alle attività da svolgersi prettamente “sul campo”, avendo già pianificato dei Corsi di formazione per Arbitri e Ufficiali di Campo, nonché per Allenatori, al fine di coordinare l’esperienza ed allenamento pratico con la preparazione ed approfondimento tecnico, così soddisfacendo tutte le diverse richieste degli amanti della palla a spicchi.

“Sono soddisfatto dei risultati raggiunti la scorsa stagione sportiva, ma ancor più dei passi in avanti che stiamo facendo con il basket ASC” riferisce il Responsabile del basket ASC Simone. “Abbiamo raggiunto dei numeri importanti la scorsa stagione e quest’anno tenteremo di doppiarli, grazie anche all’apporto di tutto lo staff arricchito per questa stagione dalla presenza di Tersilia Catalano, Daniela Riggio, Luca Princi, con il rilevante apporto esterno di Marcello Musitano e Francesco Triolo. Il nostro obiettivo è di permettere a tutti di fare sport, superando le rigidità dei sistemi, ma sempre nel rispetto dei Regolamenti, facendo giocare colui che è normalmente destinato a fare panchina. Per noi la panchina non esiste, se non nel senso del supporto del compagno che nell’attesa di entrare in campo sostiene la propria squadra. Ciò non potrebbe essere diversamente essendo un torneo ASC e, quindi, ispirato ai principi di condivisione, sostegno e divertimento attraverso lo sport”, conclude. “Quello presentato oggi è solo un’introduzione di quello che andremo a fare, non mancheranno altre importanti novità, di cui ancora però bisogna approfondire i dettagli organizzativi”.

È seguita la presentazione dei Campionati Volley ASC da parte del Referente ASC del settore Volley Rossella Tripodi e del Responsabile dei Campionati Volley Enrico Idone, entrambi presenti al tavolo dei Relatori, che con la loro esperienza ed enfasi hanno illustrato i grandi numeri già raggiunti nel campo delle iscrizioni ai campionati giovanili ed amatoriali, nonostante ci sia ancora tempo per iscriversi. Anche per il settore volley in programmazione corsi di formazione gratuiti o a costo ridotto, così come per il basket.

Gli ottimi risultati derivano soprattutto dalla Provincia, anche per il gran numero di strutture che permettono di praticare lo sport della pallavolo, diversamente dalla città di Reggio Calabria, carente di impianti che possano permettere lo svolgimento di uno degli sport storici in assoluto. Esprime la nota dolente la Referente volley: “Mi auspico che nel territorio strettamente reggino si possa superare questa lacuna che limita non tanto l’organizzazione e/o partecipazione ad un campionato, quanto i ragazzi della possibilità di fare sport e di avere la libera scelta nella disciplina sportiva da praticare”.

I Referenti ASC del settore Volley Rossella Tripodi ed il Responsabile dei Campionati Volley Enrico Idone, comunque, esprimono all’unisono tutta la loro soddisfazione per i risultati raggiunti nelle ultime stagioni sportive “È da due anni che lavoriamo per lanciare la pallavolo nel territorio. La pandemia ha sollevato non poche criticità, soprattutto per la carenza di strutture sportive ad hoc per il volley nel territorio prettamente cittadino, diversamente dall’hinterland. Ciò nonostante ci sono state tantissime risposte da parte delle Associazioni, non solo già affiliate ASC, ma non vogliamo che gli appassionati di volley nella prossimità di Reggio Calabria debbano essere limitati per carenze non riconducibili a loro. Speriamo vivamente che questo gap venga al più preso abbattuto”.

Conclude la conferenza stampa il Presidente ASC Reggio Calabria, Antonio Eraclini: “In qualsiasi settore ASC ci mete la faccia. La macchina operativa dietro le quinte permette i risultati di cui oggi abbiamo parlato e so per certo che questa stagione duplicherà i numeri per la preparazione, passione e determinazione di tutta la famiglia ASC”. Il Presidente conclude ribadendo l’importanza dell’ultima Riforma dello Sport e della necessità delle Associazioni di adeguarsi. “ASC Reggio Calabria sta organizzando dei seminari informativi per approfondire le tematiche relative alla nuova riforma dal cambiamento fiscale a quello legale. ASC è presente per qualsiasi dubbio e, soprattutto, dal punto di vista pratico per l’adeguamento degli statuti delle associazioni affiliate, fornendo supporto h24”.

Tutte le informazioni relative alle attività e Campionati sulla pagina Facebook ed Instagram “ASC Reggio Calabria” oppure telefonando al numero 3281722070. Per il basket sulla pagina Facebook Basket ASC o scrivendo a ascbasketreggiocalabria@gmail.com o telefonando al numero 3396673864. Per il volley scrivere a ascvolleyreggiocalabria@gmail.com o telefonando al numero 3209092872.