L’artista siciliano sul traghetto e i souvenir mafiosi: “che schifo, fate rimuovere queste porcherie!” | VIDEO

“Siamo sul traghetto della Caronte Messina-Reggio Calabria. Guardate questo negozio di souvenir: c’è la maglia con l’immagine del Padrino, poi ‘u mafiusu’, ‘a mafiusa’, il tagliere del Padrino e poi questa è nuova, ‘sexy mafiosi’, che fa veramente schifo. Io da siciliano mi vergogno di tutto questo, di questi souvenir che dobbiamo esportare. Indignatevi pure voi, perché non è possibile. Io chiedo al Sindaco di Messina di salire sulla Caronte per far rimuovere queste porcherie. Da siciliani dovremmo vergognarci tutti, che schifo!”. Queste parole sono state pronunciate, in un video sui social, da Mario Incudine, noto cantante e attore siciliano.

L’artista si è infuriato, come si può ben capire, per i souvenir siciliani presenti sulla nave. Un biglietto da visita che non gli va giù, a tal punto da chiedere a tutti di indignarsi e al Sindaco Basile di prendere provvedimenti. Non è questa l’immagine che la Sicilia deve esportare e questi souvenir di certo non aiutano, anche verso quei turisti che – soprattutto nel periodo estivo – utilizzano di frequente i traghetti. In evidenza il video.