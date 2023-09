Arte, scienza e donazione di organi: 3 giorni di eventi a Messina

StrettoWeb

Da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre si svolgerà l’evento “II International conference DONARTE 2023”. L’iniziativa è stata illustrata nel corso di una conferenza stampa oggi a palazzo Zanca a Messina, alla presenza del sindaco Federico Basile, dell’assessora alle Politiche della Salute Alessandra Calafiore e della prof.ssa Anna Teresa Mazzeo del servizio di Anestesia e Rianimazione dell’AOU “G. Martino”.

“Porgo con piacere il saluto istituzionale e il personale ringraziamento – ha evidenziato il sindaco Basile – all’Università degli Studi di Messina e all’Azienda Ospedaliera Policlinico, che, grazie alla cabina di regia dell’assessora Calafiore, hanno dato vita ad una proficua ed intensa collaborazione per rilanciare il tema della donazione e del trapianto di organi. DONARTE 2023 è nel settore un evento innovativo con scienza e arte che si fondono in un unico percorso. Siamo qui insieme, istituzioni e aziende, per attivare ancora una volta le coscienze di tutti su temi sociali importanti”.

“Questo evento – ha proseguito l’assessora Calafiore – si inserisce nel quadro del progetto “InStradaME”, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale per il contrasto all’incidentalità stradale. Per questa ragione i due temi sono strettamente collegati e con Università e Policlinico si è lavorato in rete per un’adeguata campagna di prevenzione, sensibilizzazione sociale, conoscenza e diffusione della donazione degli organi. Essendo già rodati dall’organizzazione del primo anno, in questa edizione l’iniziativa prevede nuovi specifici appuntamenti con attività correlate”.

La prof.ssa Mazzeo, dopo avere specificato come “il messaggio sulla donazione degli organi sia di natura scientifica e artistica per raggiungere in modo capillare la cittadinanza”, è entrata nel dettaglio degli eventi programmati, organizzati dal Comune di Messina, dall’Università degli Studi e dall’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino”, riunendo incontri scientifici a carattere internazionale con momenti artistici.

L’inaugurazione del congresso avverrà venerdì 29 settembre, alle ore 14, presso l’Aula Magna dell’Università, preceduta da diversi workshop/simulazioni pratiche previste al mattino. All’evento scientifico ne sono associati due artistici: un bando d’arte e una kermesse artistica di sensibilizzazione sociale sulla donazione di organi e trapianti, in programma sabato 30 settembre, al Palacultura Antonello. Il premio DONARTE 2023, aperto a uomini e donne di ogni età e nazionalità, si articola in cinque sezioni: 1) opera pittorica o scultorea; 2) fotografia; 3) poesia per adulti; 4) narrativa per adulti; 5) letteratura per bambini.