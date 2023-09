“Armonie della Magna Graecia”: Tropea danza sulle note del cinema d’autore

StrettoWeb

Il cinema d’autore nelle note di un oboe, un fagotto ed un pianoforte. A suonarle sarà il prestigioso Trio De Salon, composto dai pluripremiati artisti Dorin GLiga, Pavel Ionescu e Lucio Grimaldi, diplomati all’Accademia di Musica Ciprian Porumbescu di Bucarest. È la nuova esperienza promossa nell’ambito della stagione concertistica Armonie della Magna Graecia in programma per domani, martedì 19 alle ore 21,30 a Palazzo Santa Chiara. “Continua senza soluzione di continuità o inimmaginabili chiusure anticipate di stagioni – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì rinnovando i complimenti agli organizzatori – la proposta culturale ed artistica di una destinazione di qualità per residenti ed ospiti temporanei”.

Da C’era una Volta in America (Ennio Morricone) a il Padrino e Il Gattopardo (Rota), da Schindler’s List (J.Williams) a Il Postino (Bacalov), fino a Adios Nonino (Piazzolla). Sono, questi, alcuni dei brani che saranno eseguiti dal Trio, già membri della Bacau Symphony Orchestra e destinatari di numerosi primi premi internazionali in concorsi di musica da camera (Llangollen International Musical Eisteddfodd – UK, Stresa – Italia, Martigny – Svizzera, Isola di Capri – Italia, Premio Speciale della Giuria al Concorso Internazionale di Tokyo).

L’ensemble ha tenuto concerti sia in Romania che in Italia, Spagna, Germania, Svizzera, Gran Bretagna, Giappone, Grecia, Austria, Russia. Dal 2018 il trio suona in una nuova formazione (oboe, fagotto e pianoforte) collaborando con pianisti di prestigio come Cristian Sandrin e Mihai Ungureanu.