Aperte le iscrizioni per il CNSAS Calabria: ecco come diventare volontario

Fino al 31 dicembre 2023 saranno aperte le iscrizioni per diventare volontario CNSAS, parte integrante del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, sezione Calabria. Il CNSAS è “una libera associazione di volontariato apartitica, apolitica e senza fini di lucro ispirata ai principi di solidarietà e fiducia reciproca tra i soci. E’ una Sezione Nazionale del Club Alpino Italiano”. Per informazioni, dettagli sui requisiti, modalità d’ingresso e scaricare il modulo per effettuare richiesta, visitare il sito del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria alla pagina:

https://www.sasc.it/diventare-soccorritore-CNSAS.html. “Il Volontariato non è mai un’imposizione, ma è un atto di gioia nei confronti del prossimo che ha bisogno”.