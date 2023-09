Ancora sangue sulle strade calabresi: giovane carabiniere muore schiantandosi con la moto

StrettoWeb

Un tragico incidente, l’ennesimo, sulle strade calabresi: Luca Guarino, carabiniere di 36 anni, si è spento alle 7 di questa mattina a seguito dell’impatto che lo ha visto triste protagonista ieri sera intorno alle 20. Per cause ancora in fase di accertamento, il carabiniere ha perso il controllo della moto su cui viaggiava, un Harley-Davidson, all’altezza di Bivio Bagni, nei pressi del cimitero di Sambiase, impattando violentemente contro la rotatoria. Le sue condizioni, sin da subito, sono apparse gravi: sul posto sono giunti gli operatori del 118 che lo hanno trasferito in ospedale in codice rosso dove, purtroppo, è spirato. Presenti anche i Carabinieri e la Polizia di Stato per gli accertamenti del caso.