Ancora fuoco a Corigliano-Rossano: in fiamme un vecchio ristorante della zona

Un altro terribile incendio colpisce la città di Corigliano-Rossano: ieri notte una vettura è andata a fuoco nel centro storico rossanese. Ma l’anonima incendi non si è di certo fermata: questa notte infatti, in località Pantano-Martucci, al confine con il comune di Crosia, un noto vecchio ristorante è stato distrutto dalle fiamme. L’attività del noto locale era ormai ferma da anni, ma questo non ha impedito ai piromani di appiccato il rogo. Certa infatti, la matrice dolosa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno estinto le fiamme. Sull’accaduto invece, indagano I Carabinieri.