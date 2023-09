Amministrative nel catanzarese, Talarico: “no ad un’alleanza con Galeota”

StrettoWeb

“La lista “Uniti per Simeri Crichi” va avanti per la sua strada”. È quanto dichiara in una nota Luigi Talarico, candidato a sindaco nelle prossime elezioni amministrative, con cui si dà notizia dell’esito del confronto avviato la scorsa settimana con Francesco Galeota, il quale aveva caldeggiato l’idea di promuovere percorsi comuni tra gli schieramenti politici già in campo per evitare una eccessiva frammentazione, conseguenza dell’elevato numero di candidati e liste. “Ci siamo presi una settimana di riflessione per esaminare attentamente la proposta di Francesco Galeota. Tuttavia, l’idea di far convergere il nostro movimento politico verso una alleanza con altri schieramenti non ha convinto fino in fondo me e neppure il gruppo che compone e sostiene la lista “Uniti per Simeri Crichi”.

“Nel corso di questa settimana, si è infatti andati avanti sulla linea del dialogo aperto. In tal senso, mi sento di rivolgere un ringraziamento a Francesco Galeota, il confronto è sempre positivo e rappresenta il sale della democrazia. È su queste basi che intendiamo costruire la nostra proposta politica che mai ci vedrà arroccati su posizioni precostituite. In questo caso, tuttavia, devo prendere atto che non ci sono margini per stringere un accordo. Modalità di approccio alla campagna elettorale ma soprattutto divergenze di idee segnano una profonda distanza che non ci consente di proseguire oltre sulla strada di una potenziale alleanza”.