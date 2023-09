Ambiente: Zaratti (Avs), ‘ecocidio è crimine contro l?umanità, nostra pdl battaglia di civiltà’

StrettoWeb

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “La nostra proposta di legge sull?ecocidio segna un passo significativo nella lotta per la tutela dell’ambiente e la responsabilizzazione nei confronti dei crimini contro la natura. L’ecocidio, inteso come ‘atti illegali o arbitrari commessi nella consapevolezza di una sostanziale probabilità di causare un danno grave e diffuso o duraturo all’ambiente’ è un reato che ha il potenziale per cambiare radicalmente il modo in cui affrontiamo la crisi climatica e la protezione dell’ambiente. La questione che stiamo affrontando non riguarda meramente i reati di opinione ma si tratta di una necessità urgente di definire e affrontare i crimini contro la natura, che sono diventati la quarta attività più redditizia al mondo, generando un incredibile valore di 280 miliardi di dollari”. Così il deputato dell’Alleanza Verdi e Sinistra Filiberto Zaratti, nel corso della conferenza stampa sulla legge sull?ecocidio, da lui promossa.

“Non possiamo più ignorare la devastazione che stiamo infliggendo all’ecosistema e al futuro di tutti noi – prosegue -. Pertanto, l’introduzione del reato di ecocidio non è solo un obiettivo importante, ma anche una responsabilità che dobbiamo assumerci. L’obiettivo principale è quello di introdurre il reato di ecocidio all’interno dello Statuto di Roma, che disciplina la Corte Internazionale. Questo statuto, adottato nel 1998, tratta dei reati contro l’umanità, del genocidio e di altri crimini internazionali. È giunto il momento di includere il crimine contro la natura in questo elenco, poiché la sua importanza è cruciale per il futuro del nostro pianeta. Desidero sottolineare che il nostro gruppo parlamentare farà ogni sforzo possibile per raccogliere un numero significativo di firme per sostenere questa causa. Questa non è una battaglia di un solo partito, ma una battaglia di civiltà che coinvolge tutti i parlamentari del nostro Paese”.

“L’ecocidio non è solo un crimine contro la natura, ma un crimine contro l’umanità e il futuro delle generazioni a venire. È nostro dovere agire con determinazione e responsabilità per garantire un mondo sano e sostenibile per tutti noi”, conclude Zaratti.