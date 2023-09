Amara sorpresa a Crotone: anziana esce di casa e una donna la occupa abusivamente

StrettoWeb

Amara sorpresa per un’anziana signora di 87 anni di Crotone: la sua casa è stata occupata abusivamente da una donna con la figlia minore a carico. Il fattaccio è accaduto a Crotone, nel quartiere Vescovatello, in una delle tante dimore adibite a case popolari. Ad avere sospetti sono stati proprio i vicini della nonnina i quali, sapendo che la proprietaria non era in casa, si sono allarmati a seguito di alcuni rumori molesti.

Allarmati, hanno chiamato il 112 e i Carabinieri si sono presentati subito sul posto per appurare i fatti: la donna aveva effettivamente scassinato la porta d’ingresso e si era introdotta abusivamente nell’appartamento dell’87enne. Per tale ragione, la giovane madre veniva denunciata all’AG pitagorica per invasione di terreni o edifici e danneggiamento.