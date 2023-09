Amantea, pitone reale recuperato nella notte dai Vigili del Fuoco

StrettoWeb

Questa notte i Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza sono intervenuti ad Amantea (CS) per recuperare un pitone reale probabilmente scappato da un rettilario privato. Un passante ha notato il rettile che strisciava sull’asfalto in Via Giuseppe Mazzini nel centro di Amantea (CS) e da allertato la sala operativa dei vigili del fuoco.

Il personale giunto sul posto ha prontamente recuperato l’animale. Dopo i controlli di competenza effettuati dal veterinario dell’ASP di Cosenza, che ne ha certificato il buono stato di salute, il rettile è stato dato in affidamento al CRAS (Centro recupero Animali Selvatici) di Rende.