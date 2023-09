Alto Jonio Cosentino in fiamme: brucia il Monte Mostarico, paura a Trebisacce

StrettoWeb

L’Alto Jonio Cosentino continua ancora a bruciare: un vasto incendio sta interessando in queste ore il comune di Trebisacce, nella zona di Mostarico. Un’alta colonna di fumo si è alzata e sta annerendo il cielo del centro cittadino, destando preoccupazione tra gli abitanti: il monte Mostarico infatti, si trova proprio alle spalle del paese e potrebbe mettere in pericolo la popolazione del centro storico.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco per estinguere le fiamme che, a causa del vento, potrebbero spingersi verso le zone limitrofe. L’intera area è sorvolata dagli elicotteri che stanno monitorando l’entità dell’incendio, in arrivo anche i canadair per aiutare nelle operazioni di soccorso.