Allarme cinghiali, il sindaco di Corigliano-Rossano: “il Comune non ha competenza diretta”

“Nelle ultime settimane sono state numerose le segnalazioni anche fotografiche provenienti dai cittadini, soprattutto dei centri storici, per la presenza di cinghiali, anche in branco. Ciò che vedete è mio, dello scorso 7 settembre, a poche decine di metri da casa”. È quanto dichiara il Sindaco Flavio Stasi.

Si tratta di un fenomeno ormai fuori controllo in tutta Italia – basta cercare su un motore di ricerca e troveremo migliaia di articoli al riguardo – e sul quale il Comune non ha una competenza diretta: in alcuni casi si stanno configurando addirittura dei conflitti istituzionali con ordinanze sindacali impugnate dalla Regione e sospesi dal TAR.

In ogni caso da giorni ci stiamo interfacciando con l’ATC (Ambito Territoriale di Caccia) del nostro territorio, che ringrazio per la disponibilità, ed ho fatto formale richiesta di intervento con i cosiddetti “selettori”, soprattutto nelle zone rurali intorno ai nostri centri storici.

Si tratta di interventi delicati, che possono essere realizzati soltanto da soggetti esperti ed a distanza dai centri abitati, ma mi è stato garantito che avrebbero iniziato già dalle prossime ore. L’intento è quello di mitigare il legittimo allarme dei cittadini che spesso si stanno trovando gli ungolati nei pressi di casa, ma di certo serve che le altre Istituzioni assumano decisioni più complessive per controllare strutturalmente il fenomento”.