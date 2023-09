StrettoWeb

Al via la nuova stagione della ludoteca “Il Girasole” di Reggio Calabria. La struttura di Pentimele, il cui committente è l’assessorato al welfare del Comune di Reggio Calabria e gestita dalla Cooperativa Libero Nocera, aveva riaperto le sue porte questa estate, ed ora, di pari passo con la ripartenza delle scuole, ha riorganizzato le proprie attività plasmandole sulle esigenze delle famiglie.

Il Girasole, in pochissimo tempo è divenuto un vero e proprio punto di riferimento per tutta la comunità, offrendo un servizio che, da troppo tempo, mancava sul territorio. La ludoteca aperta in orario pomeridiano dalle 13:00 alle 19:00 mette a disposizione dei propri bambini il servizio mensa, sostegno didattico e diverse attività ludico-laboratoriali, il tutto alla presenza di personale altamente specializzato.

I pomeriggi didattici alla ludoteca Il Girasole: come iscriversi

La ludoteca, che è in grado di ospitare fino a 28 bambini, si trova attualmente al completo, offre servizi gratuiti ai piccoli dai 6 ai 10 anni. Per le famiglie interessate vi è, però, la possibilità di essere inseriti in una “lista d’attesa” alla quale si attinge nel caso in cui dovesse venire meno la frequentazione di bambini impegnati in ulteriori attività o per ragioni familiari.

Ma come avviene l’iscrizione? Semplicissimo, basta recarsi presso il polo sociale della Circoscrizione di Santa Caterina, muniti di tutti i documenti necessari, ovvero:

carta d’identità di un genitore, copia del libretto dei vaccini, certificato medico di ammissione in comunità e modello ISEE.

“Siamo veramente soddisfatti della risposta positiva da parte della città – ha detto la coordinatrice del progetto Marianna La Serra. Assieme alle tradizionali attività da ludoteca, cercheremo di proporne anche altre più innovative. Obiettivo? Non deludere chi ci ha dato fiducia iscrivendo i propri figli”.

L’elenco delle attività

I pomeriggi didattici alla ludoteca Il Girasole sono scanditi secondo un fitto programma di attività che parte alle 13:00 con il pranzo in mensa e passa per il sostegno scolastico dalle 14:30 alle 16:30. Una volta portati a termine i compiti, i bambini avranno la possibilità di dedicarsi a del sano divertimento, frequentando laboratori di vario tipo, pensati su misura per loro: da quello sportivo a quello artistico, dal teatro a quello dedicato alle emozioni, senza tralasciare, ovviamente, la pausa merenda.

Nel corso dell’anno, inoltre, sono previste anche delle uscite organizzate in punti strategici della città per permettere ai bambini, non solo di godere degli spazi all’aperto, ma anche di entrare in contatto con la comunità territoriale. Uno di questi appuntamenti è già in fase di organizzazione e si terrà presso la Villetta Sant’Ambrogio di Santa Caterina.

Maggiori informazioni

La ludoteca “Il Girasole” si trova in via Nazionale Pentimele n. 167, Reggio Calabria.

Per maggiori informazioni contattare i numeri: 096546004 o 3420237430.