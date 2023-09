StrettoWeb

Presenti il sindaco Federico Basile e gli assessori alle Politiche Culturali Enzo Caruso e agli Spettacoli e Grandi Eventi Cittadini Massimo Finocchiaro, si svolgerà sabato 9, alle ore 19.30, al Palacultura Antonello la proiezione del docufilm “La Messina Bendata”, patrocinato dal Comune di Messina, dalla Città Metropolitana e dalla Regione Siciliana.

“Gli eventi dell’estate 2023 a Messina non sono soltanto i concerti e le serate ludiche, ma anche arte e cultura – ha spiegato il sindaco Basile, invitando la cittadinanza alla manifestazione di sabato con ingresso libero -. Non dobbiamo dimenticare che questi sono fattori importanti e fondanti della nostra città, in quanto se non si conoscono le radici difficilmente si può creare un’unione al proprio territorio per le generazioni future. Per questa ragione abbiamo deciso di affiancare sia come Amministrazione cittadina che come Città Metropolitana l’iniziativa che raccoglie in un docufilm, prodotto dalla CIS – Cinematografica Siciliana, gli artisti di Messina dell’ultimo secolo che hanno ‘trasmesso’ nelle loro opere le modifiche degli umori e dei sentimenti provenienti dal nostro territorio nell’arco degli ultimi cento anni”.

L’evento, cui parteciperanno il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi e l’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Elvira Amata, che ha sottolineato l’importanza di dover ritrovare quell’identità messinese andata dispersa con il terremoto del 1908, è un film documentario sugli artisti della città di Messina. Prevista inoltre un’esposizione al Palacultura delle loro opere dal 9 al 16 settembre. Presenterà la serata la giornalista Rosaria Brancato.