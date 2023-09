Al Museo regionale l’apertura del nuoco anno sociale del Lions Club Messina Tyrrhenum

StrettoWeb

Il 23 settembre 2023, presso i locali del Mu.Me. (Museo Regionale Interdisciplinare di Messina) si è svolta l’apertura dell’A.S. 2023/2024 del Lions Club Messina Tyrrhenum, presieduto dalla Prof.ssa Carlotta Crescenti, nel segno della cultura artistica, delle pari opportunità e dello sviluppo del turismo territoriale, con l’evento: “Caravaggio: l’umanità ricercata”. L’evento, cerimoniato dal Socio Avv. Giuseppe Vadalà Bertini, si inserisce a pieno titolo nelle aree service Lions “Pari opportunità / New Voices” (Delegato del Distretto 108YB Notaio Rosa Torre) e “sviluppo del turismo territoriale”, attraverso la promozione di una cultura attiva rivolta al bene della società e alla valorizzazione dei beni culturali del territorio mediante una capillare opera di diffusione e divulgazione.

Il Convegno è stato introdotto dal Presidente Prof.ssa Carlotta Crescenti, che ha sottolineato l’operazione di servizio che il Club ha voluto attuare sulla figura di Caravaggio, “artista eccezionale, in quanto capace di trasmettere nei suoi dipinti non solo una strabiliante somiglianza tra personaggi reali e rappresentati ma pensieri, sentimenti, emozioni e, finanche, la storia personale di questi ultimi. La storia di Caravaggio, filtrata attraverso i romanzi storici del Relatore dell’evento, il Notaio Dino Falconio, Presidente della Fondazione Ravello e autore dei libri “La mattonella di Caravaggio” e “Il sangue di Caravaggio”, è una storia di fragili: donne in fraternità con ecclesiastici, donne senza marito ricoperte d’infamia, suore matricide, amanti clandestini, poveri, orfani, vedovi, schiavi, assassini, disertori, vagabondi, galeotti…: tutti tasselli, nel mare insanguinato dai feroci scontri tra ottomani e cristiani, utili alla costruzione di riflessioni sui fragili in ogni epoca storica e alla progettazione di service dedicati che intenderanno sensibilizzare la comunità sull’argomento spinoso delle pari opportunità”. In conclusione al suo intervento, il Presidente ha annunciato la fondazione di un Satellite di Club, il Lions Club Spadafora Tyrrhenum, presieduto dal Dott. Francesco Rigano, che opererà nel rispetto dei dettami lionistici, proponendo service congiunti con il Club padrino nel territorio di Spadafora, che 26 anni fa diede i natali al Lions Club Messina Tyrrhenum.

Il talk tra il Notaio Rosa Torre e il Notaio Dino Falconio ha costituito la parte centrale dell’evento, all’interno del quale i Relatori hanno sviscerato il tema dell’arte di Caravaggio secondo l’ottica delle pari opportunità e della relazione tra opere artistiche e territorialità.

Il Notaio Torre ha evidenziato l’aspetto sociale dell’arte caravaggesca, analizzando come lo stesso artista abbia manifestato, nella sua esperienza biografica e pittorica, un’attenzione costante rivolta agli strati sociali fragili e bisognosi della popolazione e un rapporto ambiguo, interessato e interdipendente con il potentato. È possibile ricondurre questo tema, ha sostenuto il Notaio Falconio, a un’analogia con la figura di Pier Paolo Pasolini. Entrambi, infatti, si sono resi promotori di una denuncia sociale contro l’ordine costituito, attraverso una percezione provocatoria della rappresentazione del sacro: Caravaggio utilizza le sembianze e l’aspetto di popolani per riprodurre figure sacre; Pasolini impiega nelle sue opere cinematografiche personaggi decadenti allo stesso fine, dando vita a rappresentazioni altamente provocatorie e originali.

L’aspetto territoriale è stato, altresì, indagato a fondo dai Relatori, con delle considerazioni rivolte al periodo messinese del pittore, periodo in cui il suo animo doveva essere turbato proprio come le acque dello Stretto di Messina durante una tempesta, realizzando una simbiosi tra inquietudine personale e paesaggistica. Il Convegno si è concluso con l’intervento del Presidente della III Circoscrizione del Distretto 108YB Sig.ra Anna Capillo, che ha parlato di arte e bellezza e dell’importanza delle azioni volte allo sviluppo del turismo e alla valorizzazione delle opere artistiche del territorio. A seguito del momento convegnistico, si è svolta la visita alla Mostra “Seguendo Caravaggio con maniera vigorosa e tinta” e alle sale museali del Mu.Me.