Agrigento: gambizzato il titolare di una palestra, si cerca il responsabile

E’ stato gambizzato ieri sera a Ribera, in provincia di Agrigento, un di 44 anni titolare di una palestra. L’uomo è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco all’esterno della palestra Combat Gym, intorno alle 19 ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono presenti i Carabinieri che si stanno occupando del caso e stanno cercando cercando di capire il movente del gesto e risalire al responsabile.