Aggredisce e scippa una donna nel centro di Cosenza, in manette un 24enne

L’accaduto risale allo scorso 23 agosto ma solo ora, finalmente, il ladro è stato consegnato nelle mani della giustizia. Trattasi di un 24enne di Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza il quale, proprio nella città bruzia, aveva aggredito una donna di 36 anni per scipparle la borsetta. Il giovane aggressore l’avrebbe ferita colpendola a pugni sul braccio in modo da farle allentare la presa e rubare la tracolla dove, all’interno, vi erano 270 euro in contanti.

La vittima era stata quindi trasferita in Pronto Soccorso ricevendo una prognosi di 7 giorni. Intanto i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Cosenza si sono messi sulle tracce del ladro che è stato quindi identificato e posto agli arresti domiciliari.