Acqua non potabile nelle frazioni di Vibo Valentia, ordinanza del sindaco

Di seguito l’ordinanza di non potabilità emessa dal sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, che interessa le frazioni di Bivona, Longobardi e Triparni: “ci è stato appena comunicato l’esito delle analisi che periodicamente vengono svolte, relative ai prelievi effettuati in data 31 agosto alle fontanelle pubbliche delle frazioni e della città capoluogo. E’ stata riscontrata la presenza di coliformi a Longobardi, Triparni e Bivona. Gli uffici sono già al lavoro per individuare la causa e risolvere il problema. Informeremo la cittadinanza in maniera tempestiva sull’evoluzione della vicenda”.